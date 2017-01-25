Динамичное развитие Баку повышает спрос на различные потребительские товары и услуги.

Именно поэтому, несмотря на сдачу в эксплуатацию торговых центров и коммерческих площадей в различных частях города, спрос на торговые площади в среднесрочной и долгосрочной перспективах будет расти. Это также подтверждает рыночное исследование, проведенное всемирно известной компанией Sonae Sierra. Целью проведения рыночного исследования являлось определение логистики, профиля и площади коммерческих площадей.

Согласно исследованию, среднегодовой рост оборота розничной торговли в Азербайджане до 2020 года составит 8%. В Ясамальском районе, который находится на втором месте в Баку по плотности населения (на территории площадью 1 km² в среднем проживают 12 тыс. жителей), спрос на торговые центры и коммерческие объекты особенно высок. Здесь возраст 45% населения составляет 25-55 лет. Расположение Renessans Palace в 500 метрах от станции метро «Элмляр Академиясы», в районе с высокой плотностью населения повышает привлекательность коммерческих площадей. Согласно исследованию, расположенные в Renessans Palace коммерческие объекты в 2018 году будут привлекать до 256 тыс. покупателей товаров и услуг. Расчеты, основанные на официальной статистике и доходности домашних хозяйств, демонстрируют, что чистая доходность населения, проживающего близ Renessans Palace, составит 1,7 млрд манатов. Из этих средств 1,33 млрд манатов будут направлены на потребление, в том числе 755 млн манатов на покупку продовольствия, 580 млн манат –промышленных товаров, удовлетворение бытовых нужд и проведение досуга.

Учитывая этот громадный спрос, осуществляющая строительство Renessans Palace Группа компаний AS Group Investment запланировала разместить на первых двух этажах коммерческие объекты. По концепции коммерческих площадей в Renessans Palace будут созданы супермаркет, медицинский пункт, детский сад, бизнес-центры, ресторан, учреждения образования и здравоохранения, брендовые магазины. Коммерческие объекты будут обеспечены коммунальными услугами, в том числе горячей и холодной водой, централизованной отопительной системой, газом, электричеством, вентиляцией, интернет- и телефонной связью, подземным и надземным паркингом, системой противопожарной защиты, службой безопасности и камерами наблюдения.

Наравне людьми, проживающими в близлежащих районах, коммерческие объекты будут обслуживать население жилого комплекса премиум-класса Renessans Palace численностью более 4 тыс. человек. Концепция «двор без машин» запрещает передвижение автомобилей во дворе Renessans Palace. Автомобили будут въезжать в трехэтажную подземную парковку с охраняемого входа. В парке площадью 1,5 га будут созданы теннисный корт, спортивная площадка, беговые и спортивные дорожки, высажены зеленые насаждения. Среди будущих жителей Renessans Palace есть топ-менеджеры, предприниматели, представители интеллигенции, в том числе и врачи, что повышает привлекательность коммерческих объектов.

Коммерческие объекты можно купить как в рассрочку, так и 100% оплатой. При 100% оплате будут сделаны скидки. Минимальный первоначальный взнос кредита составляет 30%, оставшаяся стоимость коммерческих площадей делится на 24 месяца. Коммерческие площади также можно арендовать. Если арендный договор заключается по текущим ценам, то спустя год предприниматели могут вести свою деятельность по старым ценам. В период ремонта арендная плата не начисляется.

Жилой комплекс премиум-класса Renessans Palace приглашает бизнесменов ближе ознакомиться с профилем, логистикой и расположением коммерческих площадей.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 0502658650.

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