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Инцидент в Лондоне: задержаны бортпроводники компании AZAL 25.01.2017 11:53

24 января на рейсе Баку-Лондон «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) произошел неприятный инцидент.

«24 января при выполнении авиакомпанией «Азербайджанские авиалинии» рейса Баку-Лондон один из пассажиров чрезмерно употреблял алкогольные напитки. Свидетелями этого были и другие пассажиры рейса», - сообщили 1news.az в AZAL.

В компании пояснили, что во время полета данный пассажир выражал крайнее недовольство отказами бортпроводников на неоднократные требования предоставить ему дополнительные порции алкоголя. Информация о гражданстве данного пассажира отсутствует.

«После выполнения рейса в аэропорту Хитроу в полицию Лондона поступила жалоба о якобы недостойном поведении бортпроводников по отношению к пассажиру рейса.

Бортпроводники, на которых поступила жалоба, были задержаны полицией аэропорта Хитроу до выяснения всех обстоятельств», - сказали в AZAL.

Алена Салаева

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