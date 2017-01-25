Трансадриатический газопровод (ТАР), предназначенный для поставок газа из Азербайджана в Европу, можно расширить и использовать для поставок российского газа.

Об этом сообщил «Интерфаксу» вице-президент итальянской газотранспортной компании Snam Федерико Эрмоли (Federico Ermoli).

По его словам, в настоящее время мощность строящегося газопровода составляет 10 млрд кубометров газа в год, но ее легко можно увеличить.

24 января в ходе 10-й Европейской газовой конференции в Вене заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Алексей Медведев заявил, что «Газпром» обсуждает возможность использования газопроводов Poseidon и TAP для поставок газа в Европу.

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Ф.Эрмоли отметил, что переговоров на этот счет с «Газпромом» пока не велось, но это был бы более дешевый газопровод (чем рассматриваемый сейчас «Газпромом» проект Poseidon) для поставок российского газа с территории Турции (по газопроводу «Турецкий поток») на юг Европы.

В свою очередь, руководитель компании Паскаль де Бюк (Pascal de Buck) в кулуарах Европейской газовой конференции сообщил журналистам, это «очень хорошая идея».

По словам Ф.Эрмоли, ТАР может транспортировать газ любых клиентов, в том числе и «Газпрома», если тот захочет поставить свой газ в Европу через Турцию и далее через газопровод ТАР.

Он подчеркнул, что в настоящее время Азербайджан законтрактовал мощности по поставке 10 млрд кубометров газа в год по ТАР, мощности по расширению свободны для любого источника.

«За относительно минимальные инвестиции мы можем расширить мощности до 20 млрд кубометров газа в год, и эти 10 млрд кубометров могут быть использованы любым поставщиком», - сказал Ф.Эрмоли.

Он не стал раскрывать предполагаемый размер инвестиций, отметив, что они гораздо меньше, чем инвестиции в новый газопровод.

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Российский «Газпром» подписал меморандум с Edison и DEPA о возможном использовании маршрута проекта ITGI Poseidon для продолжения «Турецкого потока». Poseidon - проект строительства морской части газопровода ITGI, который пройдет по дну Ионического моря и соединит газотранспортные системы Греции и Италии.

TAP выбран акционерами «Шахдениз» в качестве маршрута транспортировки азербайджанского газа в Европу. В частности, TAP призван транспортировать газ из Каспийского региона через Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии и далее - в Западную Европу. Газ, который будет производиться в ходе второго этапа разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шахдениз», рассматривается в качестве основного источника для проекта.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходят через северную часть Греции, 215 км - Албанию, 105 км - Адриатическое море и 8 км - через Италию.

Строительство сухопутной части газопровода в Греции, Албании и Италии планируется завершить в течение 3,5 лет. Строительство морской части будет осуществлено зимой 2017-2018 гг. В 2019 году будут проводиться работы по вводу газопровода в эксплуатацию. Поставки газа по TAP запланированы на начало 2020 года. Первоначальная мощность трубопровода составит 10 млрд кубометров газа в год с возможностью расширения до 20 млрд кубометров.

Акционерами TAP являются BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и AXPO (5%).

Алена Салаева, Э.Т.