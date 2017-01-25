25 октября 2016 года в Азербайджане по принципу «одного окна» государственную регистрацию прошло ООО Silk Way East.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в газете «Vergilər» (газета «Налоги» - официальный печатный орган Министерства налогов Азербайджана).

Уставный капитал данного ООО составляет 50 тыс. манатов.

Официальный представитель компании – Заур Ахундов.

ООО Silk Way East зарегистрировано по адресу: Баку, Хазарский район, поселок Бина, Международный аэропорт Гейдар Алиев, Cargo Terminal 2.

Компания будет заниматься грузовыми авиаперевозками.

Отметим, что в Азербайджане уже функционирует авиакомпания Silk Way West, которая была учреждена Silk Way Group.

Silk Way West Airlines - один из крупнейших грузоперевозчиков в регионе, выполняющий чартерные и регулярные рейсы по всему миру, в том числе в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии.

Алена Салаева, Э.Т.