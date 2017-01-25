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Экономика
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Артур Расизаде распорядился начать подготовку проекта госбюджета на 2018 год 25.01.2017 21:19

Согласно пятому абзацу второй части Указа Президента Азербайджана «О применении Закона «О бюджетной системе» от 31 октября 2002 года, премьер-министр Артур Расизаде подписал распоряжение с целью своевременного представления Президенту Азербайджанской Республики проекта государственного бюджета на 2018 год, концепции экономического и социального развития страны и прогнозных показателей.

Как передает АПА, согласно распоряжению, выполняя задачи, вытекающие из пунктов «Правила составления и исполнения госбюджета», утвержденного Законом «О бюджетной системе» и решением Кабмина от 24 мая 2004 года, проекты госбюджета Азербайджана и сводного бюджета на 2018-й и последующие три года должны быть представлены в Кабмин не позднее 15 сентября 2017 года, а социально-экономической концепции страны – до 10 сентября.

В распоряжении также отражены поручения, предназначенные для других структур.

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