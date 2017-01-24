В Национальной Конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) произведено новое назначение.

Как говорится в сообщении ASK, генеральным секретарем Конфедерации назначен Орхан Байрамов.

О.Байрамов начал трудовую деятельность в 2006 году в страховой сфере. С 2013-го по 2017 год возглавлял Ассоциацию страховщиков Азербайджана (ASA).

Национальная Конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана – неправительственная организация, способствующая улучшению бизнес-климата в стране – была учреждена 5 марта 1999 года. Сегодня ASK объединяет более 6 тыс. субъектов предпринимательства, включая порядка 70 ассоциаций, холдингов, объединений, союзов, крупных компаний, банков, страховых компаний и пр.

Алена Салаева, Э.Т.