USD1.8559
EUR1.9957
RUB0.0312
Brent55.52
WTI52.98
Золото1 216.77
S&P 500 Index2 265.20
Nikkei 22518 834.64
Экономика

В 2016 году грузоперевозки в Азербайджане снизились незначительно 24.01.2017 10:39

В 2016 году объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств составил в Азербайджане 222,2 млн тонн, что на 0,1% ниже показателя за 2015 год.

«Показатель, зафиксированный по итогам года, связан со снижением объема грузоперевозок железнодорожным, морским и трубопроводным транспортом», - говорится в отчете, размещенном на официальном сайте Государственного комитета Азербайджана по статистике.

За отчетный период 63,6% грузов было перевезено автомобильным, 26,8% - трубопроводным, 6,9% - железнодорожным, 2,6% - морским, 0,1% - воздушным транспортом.

В 2016 году пассажироперевозки составили 1 млрд 929,6 млн человек с ростом на уровне 2% по отношению к 2015 году.

88,5% пассажиров воспользовались автомобильным транспортом, 11,3% - метро, оставшиеся – воздушным и морским транспортом.

Для сравнения: в 2015 году грузоперевозки составили в Азербайджане 222,4 млн тонн, что на 0,2% превысило показатель за 2014 год. 61,9% грузов было перевезено автомобильным, 27,4% - трубопроводным, 7,7% - железнодорожным, 3% - морским транспортом. Также было перевезено 161,6 млн тонн ненефтяных грузов, что на 1,6% превысило показатель за 2014 год.

В 2015 году пассажироперевозки составили 1 млрд 891,9 млн человек с ростом на уровне 3,5% к 2014 году. 88,1% пассажиров воспользовались автомобильным транспортом, 11,7% - метро.

В 2014 году объем грузоперевозок был равен 222 млн тонн (рост на 1,9%). При этом перевалка ненефтяных грузов выросла на 1,6%, а пассажироперевозки увеличились на 4,7%.

Алена Салаева, Э.Т.

168количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Что надевали первые леди США на инаугурации мужей - ФОТО«Слава принесла мне больше горя, чем радости»: История «Афганской Джоконды», впервые рассказанная ею самой – ВИДЕО - ФОТОВ сеть попали кадры избиения азербайджанской участницы турецкого «свадебного» шоу – ВИДЕОВ Марокко состоялась вторая свадьба актера Мурата Йылдырыма, женившегося на марокканской королеве красоты - ФОТОУвольнение журналиста из-за вопроса Лаврову: комментируют посольство и Lider TVДональд Трамп уволил американских послов, не подумав о заменеЛучшие образы Иванки Трамп на инаугурационной неделе – ФОТОПользователи соцсетей раскритиковали сериал «Cesur ve Güzel» за киноляп – ВИДЕОВзрыв из прошлого: солисты культовой группы «Dəyirman» 21 год назад – ФОТОТрамп уволил 80 американских дипломатов, посол США в Баку остается

НОВОЕ НА САЙТЕ

24 января11:02 ВС Армении 30 раз за сутки нарушили режим прекращения огня10:58 Бэррон Трамп: все о младшем сыне нового президента США – ФОТО – ВИДЕО10:50 В Баку начался суд над обвиняемым в государственной измене10:45 Азербайджанская и российская модели мультикультурализма обсуждены в Москве - ФОТО10:39 В Баку пытались убить мужчину, требовавшего вернуть долг10:39 В 2016 году грузоперевозки в Азербайджане снизились незначительно10:32 Израиль выступает против экстрадиции блогера Александра Лапшина в Азербайджан10:23 В 2016 году сдача в эксплуатацию жилья снизилась в Азербайджане на 13%10:15 Очередное убийство на оккупированных территориях Азербайджана10:10 61-летний Мел Гибсон стал отцом в девятый раз – ФОТО10:08 Парламент Джибути принял резолюцию по Ходжалинскому геноциду10:00 Компания Norm подала в суд на ИКБ «Никойл» иск о невыполнении обязательств по банковской гарантии09:58 Инвестиции в основной капитал снизились в Азербайджане на 26,1% - Госкомстат09:56 В 2016 году объем услуг в сфере связи Азербайджана вырос на 4,5%09:51 В 2016 году население Азербайджана увеличилось почти на 100 тысяч человек