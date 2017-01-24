В 2016 году объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств составил в Азербайджане 222,2 млн тонн, что на 0,1% ниже показателя за 2015 год.

«Показатель, зафиксированный по итогам года, связан со снижением объема грузоперевозок железнодорожным, морским и трубопроводным транспортом», - говорится в отчете, размещенном на официальном сайте Государственного комитета Азербайджана по статистике.

За отчетный период 63,6% грузов было перевезено автомобильным, 26,8% - трубопроводным, 6,9% - железнодорожным, 2,6% - морским, 0,1% - воздушным транспортом.

В 2016 году пассажироперевозки составили 1 млрд 929,6 млн человек с ростом на уровне 2% по отношению к 2015 году.

88,5% пассажиров воспользовались автомобильным транспортом, 11,3% - метро, оставшиеся – воздушным и морским транспортом.

Для сравнения: в 2015 году грузоперевозки составили в Азербайджане 222,4 млн тонн, что на 0,2% превысило показатель за 2014 год. 61,9% грузов было перевезено автомобильным, 27,4% - трубопроводным, 7,7% - железнодорожным, 3% - морским транспортом. Также было перевезено 161,6 млн тонн ненефтяных грузов, что на 1,6% превысило показатель за 2014 год.

В 2015 году пассажироперевозки составили 1 млрд 891,9 млн человек с ростом на уровне 3,5% к 2014 году. 88,1% пассажиров воспользовались автомобильным транспортом, 11,7% - метро.

В 2014 году объем грузоперевозок был равен 222 млн тонн (рост на 1,9%). При этом перевалка ненефтяных грузов выросла на 1,6%, а пассажироперевозки увеличились на 4,7%.

Алена Салаева, Э.Т.