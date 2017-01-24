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Экономика

В 2016 году сдача в эксплуатацию жилья снизилась в Азербайджане на 13% 24.01.2017 10:23

В 2016 году в Азербайджане было введено в эксплуатацию  1 млн 677,1 тыс. кв. метров жилья.

Об этом говорится в отчете Госкомитета Азербайджана по статистике.

В сравнении с 2015 годом сдача жилья снизилась в стране на 250,1 тыс. кв. метров, или на 13%.

По итогам года инвестиции в жилищное строительство составили 683,5 млн манатов, что на 346,2 млн манатов, или на 33,6% ниже показателя за 2015 год (1 млрд 029,7 млн манатов).

Для сравнения: в 2015 году в Азербайджане было введено в эксплуатацию 1 млн 927,2 тыс. кв. метров жилья со снижением на уровне 2,6% в сравнении с 2014 годом (1 млн 978,3 тыс. кв. метров).

В 2014 году также наблюдалось снижение данного показателя -  на уровне 7,5%. А вот в 2013-м объемы сдачи жилья выросли на 21,7%. Так, в 2013 году в стране было сдано в эксплуатацию 2 млн 138,8 тыс. кв. метров жилья против 1 млн 757,4 тыс. кв. метров в 2012 году.

В 2011 году в стране было сдано в эксплуатацию 1 млн 922,5 тыс. кв. метров, в 2010 году - 1,8 млн кв. метров, 2009-м - 1 млн 363,3 тыс. кв. метров, в 2008-м - 1 млн 556,9 тыс. кв. метров, в 2007-м – 1 млн 425,7 тыс. кв. метров, в 2006-м – 1 млн 218,2 тыс. кв. метров, а в 2005 году – 1 млн 583,5 тыс. кв. метров жилья.

Алена Салаева, Э.Т.

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