В 2016 году инвестиции в основной капитал из всех финансовых источников составили в Азербайджане 14 млрд 903,4 млн манатов, что на 26,1% (в фактических ценах) ниже показателя за 2015 год.

Как говорится в отчете Госкомитета Азербайджана по статистике, 6 млрд 029,9 млн манатов, или 40,5% от общей суммы инвестиций составили внутренние капиталовложения.

10 млрд 832,9 млн манатов, или 72,7% капиталовложений было затрачено непосредственно на строительно-монтажные работы со снижением на уровне 27,6% к 2015 году.

За отчетный период 11 млрд 889,5 млн манатов, или 79,8% средств было направлено на строительство производственных объектов, 2 млрд 330,4 млн манатов (15,6%) - объектов в сфере услуг, 683,5 млн манатов (4,6%) – строительство жилья общей площадью 1 млн 677,1 тыс. кв. метров.

В 2015 году объем инвестиций в основной капитал из всех финансовых источников снизился в стране на 11,1%, 2014-м – на 1,7%.

Алена Салаева, Э.Т.