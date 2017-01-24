В Азербайджане зарегистрированы права собственности еще на около 172 тыс. объектов недвижимости – Госкомитет

В 2016 году в Азербайджане были зарегистрированы права собственности на около 172 тыс. объектов недвижимости.

Об этом на расширенном заседании коллегии Госкомитета Азербайджана по вопросам имущества (ГКВИ), посвященном итогам 2016 года и предстоящим задачам, заявил председатель ГКВИ Керем Гасанов.

По его словам, за прошедший год около 50 тыс. объектов недвижимости прошли первичную, 122 тыс. – вторичную регистрацию.

В 2016 году число выписок из Госреестра («купчих»), выданных по фактам первичной регистрации прав на имущество, увеличилось на 18,7%, составленных технических паспортов - на 4,5%.

К.Гасанов отметил, что в Азербайджане продолжается кампания «Kütləvi çıxarış», в рамках которой в 2016 году было проведено 28 мероприятий: 6 - в Баку, 22 – в различных районах страны. Напомним, что данная кампания стартовала в Азербайджане в 2014 году. В рамках кампании ГКВИ осуществляет массовую замену «старых» документов, в том числе актов, подтверждающих права собственности, свидетельств и регистрационных листов.

Алена Салаева, Э.Т.