В 2016 году в Азербайджане продолжилась государственная поддержка созданию современных предприятий ненефтяной промышленности.

Об этом на расширенном заседании коллегии Министерства экономики Азербайджана, посвященном деятельности министерства в 2016 году и исполнению поручений, данных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2016 году и предстоящим задачам, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

По его словам, за прошедший год в стране были открыты 410 промышленных предприятий. Кроме того, было начато строительство ряда промышленных объектов, продолжились работы по созданию промышленных парков и зон.

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Алена Салаева, Э.Т.