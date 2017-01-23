Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана обнародовал объем перечислений в госбюджет налогов и пошлин за 2016 год.

Как говорится в отчете, размещенном на официальном сайте ГТК, за отчетный период в госказну поступили средства в размере 2 млрд 291 млн 597,51 тыс. манатов.

В частности, было перечислено таможенных пошлин на общую сумму в 600 млн 208,37 тыс. манатов, НДС – на 1 млрд 515 млн 252,82 тыс. манатов.

Бюджетные поступления от акцизов составили 92 млн 894,26 тыс. манатов, дорожного налога – 83 млн 242,06 тыс. манатов.

В 2016 году объем перечислений в госказну по линии ГТК увеличился на 699 млн 690,08 тыс. манатов, или на 44%.

Согласно прогнозу, в 2016 году поступления по линии ГТК в госбюджет должны составить 1 млрд 810 млн манатов. Таким образом, в 2016 году таможенные органы перевыполнили годовой прогноз по перечислениям в госбюджет на 26,6%.

В 2015 году по линии ГТК в госбюджет поступило 1 млрд 591 млн 907,43 тыс. манатов. Это на 5,4% превысило показатель за 2014 год. В 2015 году прогноз по перечислениям в госказну (1 млрд 590 млн манатов) был выполнен на 100,12%.

В 2014 году по линии ГТК в госбюджет поступили средства в размере 1 млрд 510 млн 759,04 тыс. манатов, что на 9,2% превысило объем перечислений за 2013 год.

Алена Салаева, Э.Т.