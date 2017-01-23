В 2016 году Азербайджан импортировал 5 тыс. 746 автомобилей.

Как говорится в отчете, размещенном на официальном сайте Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, из общего числа ввезенных в страну автомобилей 96 были предназначены для перевозки 10 человек и более, включая водителя.

Количество импортируемых легковых автомобилей, в основном предназначенных для перевозки людей, а также других моторных транспортных средств, составило 4 тыс. 991, моторных транспортных средств (ТС) для перевозки грузов – 571, а ТС специального назначения – 88.

Данные о стоимости автомобилей ГТК не приводит.

Отметим, что в 2015 году ввоз автомобилей в Азербайджан составил 26 тыс. 785 единиц.

Таким образом, в 2016 году импорт сократился на 21 тыс. 039 единиц, или в 4,66 раза.

Напомним, что в 2015 году импорт автомобилей в страну снизился на 36 тыс. 583 единицы, или в 2,36 раза, в 2014 году - на 41 тыс. 017 единиц, или более чем в 1,64 раза.

Так, в 2014 году в Азербайджан было ввезено 63 тыс. 368, в 2013 году - 104 тыс. 385, а в 2012 году - 101 тыс. 255 автомобилей.

Алена Салаева, Э.Т.