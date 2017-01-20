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Экономика

В 2016 году объем промышленного производства в Азербайджане снизился незначительно 20.01.2017 12:01

В 2016 году объем промышленного производства составил в Азербайджане 32,3 млрд манатов, что на 0,4% ниже показателя за 2015 год.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Госкомитета Азербайджана по статистике.

За год производство в ненефтяном секторе увеличилось на 5%, в нефтегазовом снизилось на 1,1%.

65,4% промышленной продукции было произведено в добывающей промышленности.  За отчетный период добыча нефти снизилась в стране на 1,4%, товарного газа – на 3,9%.

В перерабатывающей отрасли было произведено 28,2% продукции. Производство продуктов питания увеличилось на 4%, одежды – на 41%, бумаги и картона – на 1,3%, компьютеров и электронной продукции – на 7,4%, электрического оборудования – в 3,3 раза, автомобилей, прицепов и полуприцепов – на 17%, мебели – на 9%.

На 10,8% выросла переработка дерева и производство деревянных изделий, на 10,7% увечился объем работ в сфере монтажа и ремонта машин и оборудования.

В 2,7 раза вырос объем производства в ткацкой промышленности, на 0,3% - в металлургической промышленности. При этом объем производства готовых  металлических изделий увеличился на 24,9%.

В свою очередь, производство напитков снизилось на 10%, табачных изделий – на 13,4%, кожи, кожаных изделий, а также обуви – на 67,9%, химической продукции – на 12,7%, полиграфической продукции – на 12,1%, резины и пластмассовых изделий – на 13,3%, стройматериалов – на 10,6%, машин и оборудования – на 14,9%.

5,6% от общего объема промышленного производства пришлось на выработку, распределение и обеспечение электроэнергией, газом и паром со снижением на уровне 0,5%, а 0,8% - на водоснабжение, очистку и переработку бытовых отходов (- 0,7%).

В 2015 году промышленное производство увеличились в Азербайджане на 2,4%, в том числе производство промышленной продукции в ненефтяном секторе – на 8,4%.

Для сравнения: в 2014 году промышленное производство снизилось в стране на 0,7%, при этом ненефтяное промышленное производство продемонстрировало рост на уровне 7%.

Алена Салаева, Ф.Б.

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