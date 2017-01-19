Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил самые популярные у российских туристов зарубежные направления в новогодние праздники 2017 года.

Как сообщает 1news.az, рейтинг составлен по данным бронирования отелей для проживания с 1 по 8 января 2017 года.

Минск, Тбилиси, Баку составили первую тройку туристических направлений СНГ и ближнего зарубежья у российских туристов в новогодние праздники.

По данным сервиса RoomGuru.ru, в дни новогодних праздников туристы останавливались в отелях Баку в среднем на четыре ночи и платили за проживание $52 в сутки.

По прогнозам агентства ТурСтат, в 2017 году число путешествий россиян в страны СНГ вырастет на 10%.

RoomGuru.ru - это российский сайт сервиса HotelsCombined.com, который признан самым лучшим в мире поисковиком по отелям за последние четыре года по данным премии World Travel Awards.

Эльшан Рустамов, Э.Т.