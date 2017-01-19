Азербайджан увеличит количество авиарейсов в зарубежные страны.

Как сообщает 1news.az, об этом в четверг, 19 января, на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения изменений в Закон «Об авиации» заявил директор Государственной администрации гражданской авиации Ариф Мамедов.

По его словам, на сегодняшний день осуществляются авиарейсы в 22 страны мира.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве со всеми странами, которые хотели бы осуществлять полеты в Азербайджан. Мы подписали или согласовали соглашения по осуществлению авиарейсов с 68 странами мира. Если какая-то компания пожелает осуществлять полеты в Азербайджан, то наши двери открыты», - сказал он.

А.Мамедов также указал, что в настоящее время вопрос повышения цен на билеты ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) не является актуальным.

«Сегодня в повестке дня не стоит вопрос повышения цен на билеты», - сказал А.Мамедов.

Эльшан Рустамов, Э.Т.