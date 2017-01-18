Ремонтируется 29,2-километровая железная дорога Баку пассажирская – Забрат – Сумгайыт пассажирская.

Как сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские железные дороги», в среду началась укладка рельс на участке дороги протяженностью 1 километр на отрезке Нариманов – Баку пассажирская.

Осуществляемые поэтапно ремонтные работы проводит коллектив Специализированного железнодорожного предприятия №1 ООО «Демирйолсервис».

Напомним, что капитальный ремонт железной дороги Баку пассажирская – Забрат – Сумгайыт пассажирская начался 8 ноября 2016 года. На сегодняшний день уже проложены 5,5 километра пути и установлены 5 комплектов железнодорожных стрелок.

Отметим, что после завершения прокладки этой дороги жители Баку, бакинских поселков «8-й километр», Сабунчи, Забрат, Пиршаги, Кюрдаханы, Горадил, Сарай и города Сумгайыт, пользуясь электропоездами, смогут комфортно и безопасно добираться до пунктов назначения.

Ялчин Алиев, Э.Т.