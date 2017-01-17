Азербайджан занял второе место среди 78 развивающихся стран в новом индексе Всемирного экономического форума (ВЭФ) – индексе инклюзивного развития.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование ВЭФ, лидер среди стран этой категории – Литва, а за Азербайджаном следует Венгрия.

В топ-10 также вошли Польша, Румыния, Уругвай, Латвия, Панама, Коста-Рика и Чили.

России присвоено 13-е место – между Таиландом (12-е место) и Перу (14-е место). Замыкает рейтинг развивающихся стран Мозамбик.

Индекс инклюзивного развития базируется на 12 индикаторах, объединенных в три группы, которые оценивают уровень экономического развития лучше, чем индикатор роста ВВП в одиночку, говорится в докладе.

Три основные части IDI:

- рост и развитие (включая рост ВВП, занятости, производительности труда, ожидаемой продолжительности жизни);

- инклюзивность (медианный доход домохозяйств, уровень бедности и неравенства);

- межпоколенческая справедливость и устойчивость (уровень сбережений, демографической нагрузки, государственного долга и загрязнения окружающей среды).

Такой индекс отражает более целостную картину экономического развития, если его цель – устойчивое повышение уровня жизни населения, а не увеличение производства товаров и услуг само по себе, пишут «Ведомости» со ссылкой на экспертов ВЭФ.

По новому индексу классифицировано 29 развитых стран и 78 развивающихся. Разделение стран на две группы потребовалось из-за различий между ними в определении уровня бедности, поясняется в докладе.

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Среди развитых стран в топ-3 вошли Норвегия, Люксембург и Швейцария, на последнем месте – Греция.

В развитых странах соотношение между ВВП на душу населения и индексом инклюзивности развития оказалось высоким. Например, у Швеции показатели совпали – страна занимает шестое место в рейтинге. Еще у пяти стран разница между ВВП на душу населения, рассчитанная индексом IDI, составила всего один пункт – например, у Австралии (8-е место по индексу и 7-е по ВВП).

В Чехии, Новой Зеландии и Словакии, наоборот, сравнительно низкий подушевой ВВП, но высокий уровень инклюзивности роста экономики. США – яркий контрпример: страна занимает девятое место по ВВП на душу населения, но только 23-е по индексу инклюзивного развития.

Несмотря на устойчивые темпы роста экономики США, модель ее развития не обеспечивает инклюзивный рост, указывают авторы доклада.

Например, США вкладывают только 0,11% ВВП в профессиональную подготовку и оказание помощи в трудоустройстве по сравнению со средним показателем по странам ОЭСР в 0,6% и более 1% у лидеров рейтинга. Это снижает качество рабочей силы и потенциальные темпы роста экономики, отмечают эксперты ВЭФ.

1news.az