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Экономика

Grand Catering MMC получила сертификат систем менеджмента безопасности пищевых продуктов по международному стандарту ISO 22000 – ФОТО 17.01.2017 14:20

Компания Grand Catering на азербайджанском рынке всего чуть более 5 месяцев, но за столь короткий срок ей удалось сделать очень многое.

Grand Catering смогла не только завоевать доверие корпоративных и частных клиентов, но и получить сертификат систем менеджмента безопасности пищевых продуктов по международному стандарту ISO 22000. Данный факт свидетельствует о строгом соблюдении санитарных норм при приготовлении еды и является лучшей похвалой для компании, занимающейся кейтрингом.

«Это очень приятно получить такой сертификат, как ISO 22000, в такой короткий срок со дня создания нашей компании Grand Catering. Можно сказать, что за пять месяцев со дня старта работы мы сделали практически невозможное, так как получить подобный сертификат не просто сложно, а очень сложно. И то, что мы его получили, говорит о том, что мы все делаем верно и находимся на правильном пути. Но наш коллектив продолжает работать над собой, и, я уверен, что в ближайшем будущем вы услышите еще немало хороших новостей, связанных с Grand Catering», - отмечает директор компании Сеймур Мустафаев.

«И если говорить о секрете столь стремительного успеха Grand Catering, то он кроется не только в правильном руководстве компании, профессионализме ее сотрудников, но и в сплоченности и дружности коллектива», - подчеркивает С.Мустафаев.

Безопасность пищевых продуктов, высокое качество во всем и своевременное, точное и оперативное исполнение своих обязательств перед заказчиками – вот главная основа и фундамент работы Grand Catering, успешно сотрудничающей с такими крупными государственными компаниями, как Азербайджанское Каспийское морское пароходство, SOCAR, американской компанией McDermott International и частными заказчиками.

Высокопрофессиональный и организованный коллектив компании примет любое «вкусное» желание возможного клиента компании и реализует его с точностью от «А» до «Я», сделав ваше мероприятие лучшим.

Grand Catering осуществляет кейтринговое обслуживание мероприятий любого типа, вне зависимости от их масштабов, и за время своей деятельности заработала отличную репутацию, так как с легкостью и на «отлично» исполняет все пожелания при организации выездных мероприятий.

Поводом для обращения в Grand Catering может быть любое событие: как организация семейного торжества, так и организация масштабного корпоративного банкета, и если вы хотите удивить гостей и желаете, чтобы праздник прошел по высшему разряду, то обращение в Grand Catering будет самым верным и правильным решением.

Отметим, что в данной компании на позиции заместителя директора работает Заур Асланов, являющийся ведущим специалистом в Азербайджане в данной области и обладающий множеством международных сертификатов.

Стоит особо подчеркнуть, что, помимо основных кейтринговых услуг, компания Grand Catering также предоставляет услуги профессиональной уборки (клининг), химчистки и дизайна мероприятий.

Компания Grand Catering расположена в Баку по адресу: улица Микаила Усейнова, 29, контактный номер: +99412 491-52-47. Также всю интересующую информацию о компании можно получить в социальной сети Facebook и на YouTube-канале.

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