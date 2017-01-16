Сотрудники Министерства налогов Азербайджана проводят встречи с предпринимателями в регионах в соответствии с законами «О внесении изменений в Налоговый кодекс» и «О регулировании налоговой задолженности, имеющейся на 1 января 2017 года», утвержденными Президентом.

Как сообщили в пресс-службе Минналогов, первая встреча состоялась в городе Губа с предпринимателями Хачмазского, Губинского, Гусарского и Шабранского районов, входящих в Территориальное налоговое управление №3.

На встрече состоялись выступления заместителя министра налогов Сахиба Алекперова и ряда руководящих лиц министерства.

После выступлений сотрудников министерства предприниматели выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за проявляемые внимание и заботу.

Затем были даны ответы на многочисленные вопросы участвующих во встрече налогоплательщиков.

Р.Д., И.А.