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Экономика

Население Азербайджана увеличило расходы на покупку продуктов питания, напитков и табачных изделий 16.01.2017 17:00

В 2016 году населением Азербайджана на розничных торговых объектах было приобретено товаров на сумму в 30 млрд 190,3 млн манатов.

«В сравнении с 2015 годом данный показатель увеличился на 1,5%», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Государственного комитета Азербайджана по статистике.

На приобретение продуктов питания, напитков и табачных изделий население потратило 15 млрд 077,4 манатов, или 49,95% от общего объема затрат в объектах розничной торговли. Расходы на данную категорию товаров выросли в 2016 году на 2,1%.  

Соответственно, 15 млрд 112,9 млн манатов, или 50,05% составили затраты на товары непродовольственного назначения с ростом на уровне 0,8%.

5 млрд 244,8 млн манатов, или 17,4% от всех расходов ушло на одежду, обувь и изделия из текстиля (рост на 0,9% в сравнении с 2015 годом), 1 млрд 912,9 млн манатов, или 6,3% - на электротовары и мебель (рост на 1,5%), 1 млрд 681,5 млн манатов, или 5,6% - на автомобильное топливо (снижение на 1,6%), 419,8 млн манатов, или 1,4% - на фармацевтическую и медицинскую продукцию (+ 1,9%), 234,8 млн манатов, или 0,8% - на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию (+ 1,4%), 5 млрд 619,1 млн манатов, или 18,6% - на прочие товары непродовольственного назначения (рост на 1,4%). 

55,7% товаров было продано частными предпринимателями, 10,9% - предприятиями, 33,4% - на рынках и ярмарках.

В 2016 году среднемесячный розничный товарооборот на душу населения составил 261 манат, что в номинальном выражении на 36,1 маната превышает показатель за 2015 год.

«В целом средние затраты каждого жителя страны на продукты питания, напитки и табачные изделия составляли в 2016 году 130,3 маната, на продукты непродовольственного назначения – 130,7 маната в месяц», - отмечается в сообщении Госкомстата.

Алена Салаева, Э.Т.

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