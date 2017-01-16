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Экономика
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В Баку заложен фундамент азербайджано-иранского фармацевтического завода - ФОТО 16.01.2017 15:48

16 января в Пираллахинском промышленном парке состоялась церемония закладки фундамента азербайджано-иранского фармацевтического завода Caspian Pharmed.

В церемонии приняли участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр кооперации, труда и социального благосостояния Ирана Али Рабии.

В рамках мероприятия  между ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (АИК), Группой компаний Azersun Holdinq (Азербайджан) и Группой компаний TPİCO Holdinq (Иран) состоялось подписание акционерного соглашения. Согласно документу,  в совместном предприятии (СП) Caspian Pharmed, созданном в целях строительства фармзавода, АИК будет принадлежать 25%, Azersun Holdinq - 26%, иранскому TPİCO Holdinq - 49% участия.

На презентации, состоявшейся в рамках церемонии закладки фундамента,  было отмечено, что создание предприятия будет вестись поэтапно. На первом этапе планируется организовать производство лекарственных средств в форме таблеток и капсул, на втором - в форме ампул и флаконов, на третьем предприятие начнет выпускать более широкий ассортимент антибиотиков.

Инвестиции в первый этап строительства оцениваются в $20,6 млн.

На этом этапе предприятием будут выпускаться лекарственные средства 84 наименований по 54 активным компонентам. В их числе - болеутоляющие, витамины,  противовоспалительные препараты и антибиотики, сердечно-сосудистые, антигистаминные, антиаллергенные и антигрибковые средства, препараты для решения проблем с кровяным давлением, лекарственные средства, применяемые  в гастроэнтерологии, а также предназначенные для лечения болезней нервной системы.

Производственная мощность предприятия на первом этапе составит 201 млн таблеток и капсул.

В рамках мероприятия СП Caspian Pharmed был присвоен статус резидента Пираллахинского промышленного парка.

Алена Салаева, Э.Т.

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