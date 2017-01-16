«Азербайджанские авиалинии» (AZAL) объявили о новой зимней акции на популярные туристические направления.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские авиалинии», при покупке авиабилетов эконом-класса «туда - обратно» в период с 15 января по 28 февраля 2017 года по следующим направлениям при вылете в/из Баку будет применяться скидка до 20%: Лондон, Милан, Берлин, Париж, Прага, Тель-Авив, Дубай и Нью-Йорк. Период вылетов: 16 января – 15 марта 2017 года.

Авиабилеты можно забронировать и приобрести в кассах AZAL, на сайте www.azal.az, а также в официальных агентствах авиакомпании. Для автоматического зачисления баллов при покупке авиабилета следует в соответствующем поле указать свой номер участника AZAL Miles.

Подробная информации о бонусной программе AZAL Miles представлена на сайте авиакомпании www.miles.azal.az. Тот, кто еще не является участником программы, может пройти регистрацию по ссылке: http://ffj2.loyaltyplus.aero/j2loyalty/register.jsf?lang=ru

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться по телефонам: (+99412) 598-88-80; *8880.

E-mail: [email protected]

Вопросы касательно бонусной программы AZAL Miles можно направлять на адрес [email protected] либо через контактную форму на сайте www.azal.az.

Эльшан Рустамов, Э.Т.