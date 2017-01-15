Семинар для руководящего и среднего состава территориальных налоговых органов страны прошел в Министерстве налогов республики.

Как сообщили 1news.az в Центре медиа и коммуникации Минналогов, в своем выступлении замминистра налогов Илькин Велиев отметил, что целью семинара является ознакомление участников о деятельности и принципах работы новых подразделений, образованных в результате структурных изменений, а также информировать о последних изменениях в Налоговом кодексе.

Он отметил, что за последние годы предприняты меры по усовершенствованию налогового законодательства и администрированию, улучшению налогового среды, в том числе широкое применение электронных услуг, предотвращению незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность. Также, как отметил замминистра, для противостояния новым вызовам внесены изменения в налоговое законодательство, проведена реформа налоговой службы, сформированы более динамичные структуры, отвечающие новым требованиям.

На семинаре также выступила гендиректор департамента налоговой политики и стратегических исследований министерства Самира Мусаева. Она отметила, что изменения в законодательстве ставят целью уменьшение налоговой нагрузки предпринимателей, надежную защиту их прав, обеспечении благоприятных условий для ведения бизнеса.

В семинаре также принял участие гендиректор департамента анализа налоговых рисков и контроля Натиг Ширинов, который рассказал о различиях новой организационной структуры налоговых органов от прежней.

Как сказал Ширинов, прежде в отношении всех налогоплательщикам независимо от оборота применялись единые административные механизмы, что вело к проблемам в деятельности среднего и малого бизнеса.

По его словам, новая оргструктура местных налоговых предполагает применение принципов, широко используемых в мировой практике.

В семинаре были заслушаны презентации учебного центра Минналогов, аппарат министерства и других структур.

Принявший участие в мероприятии первый заместитель министра налогов Саир Мамедханов дал соответствующие поручения по исполнению задач на ближайшие дни. Он также выразил уверенность, что сотрудники налоговых органов сделают все для того, чтобы донести до налогоплательщиков сути и содержания проводимых налоговых реформ, а также обеспечат выполнение задач, поставленных президентом Ильхамом Алиевым перед налоговыми структурами.

Талыб Бархудаев