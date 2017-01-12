Кабинет министров Азербайджана внес изменения в правила регистрации грантовых соглашений, в том числе сократив число требуемых документов для регистрации грантовых соглашений зарубежных доноров и отменив форму уведомления.

Согласно закону о грантах, международные организации и их представительства, зарубежные правительства и их представительства, благотворительные, гуманитарные и другие общественные международные организации, финансово-кредитные институты, иностранные общественные организации, действующие в сферах образования, науки, здравоохранения, искусства и спорта, в том числе фонды, ассоциации, федерации и комитеты, а также прошедшие госрегистрацию в Азербайджане филиалы и представительства зарубежных юридических лиц после получения права на выдачу грантов на территории Азербайджана могут выступать в качестве доноров.

Для получения права на предоставление гранта требуется отзыв соответствующего органа исполнительной власти о финансово-экономической целесообразности гранта. Согласно изменениям, внесенным в правила регистрации грантовых соглашений, предоставление документов в связи с регистрацией заключенного иностранными донорами грантового соглашения и получение отзыва о финансово-экономической целесообразности гранта будут осуществляться в соответствии с правилами получения иностранными донорами права на выдачу гранта на территории Азербайджана, утвержденными постановлением Кабмина №339 от 22 октября 2015 года по принципу «одного окна». Согласно этим правилам, зарубежные доноры должны получать право на выдачу гранта на территории Азербайджана по каждому грантовому соглашению. Для получения права на выдачу гранта требуется отзыв Министерства финансов о финансово-экономической целесообразности гранта. Согласно прежним «Правилам регистрации грантового соглашения», договор должен быть представлен для регистрации в Министерство юстиции не позднее 15 дней со времени подписания. Теперь же, согласно изменениям, этот срок продлен до 30 дней.

Еще одно изменение связано с грантами, выдаваемыми в Азербайджане за счет госбюджета. Если раньше информация о предоставлении гранта за счет госбюджета предоставлялась донором в Минюст не позднее 3 дней, то теперь этот срок продлен до 7 дней.

Следующее изменение связано с тем, в каких случаях возможна регистрация грантовых соглашений как сервисного контракта. Иными словами, если предмет грантового соглашения имеет цель оказания услуг или осуществления работ, в этом случае это соглашение может быть зарегистрировано как сервисный контракт. Еще одно изменение связано с сокращением числа документов, требуемых для регистрации грантового соглашения в Министерстве юстиции. Впредь для регистрации грантового соглашения больше не нужно будет представлять копию устава (положения) и выписки из госреестра юридических лиц о доноре (реципиенте), являющемся юридическим лицом, копию документа от иностранных доноров, подтверждающего право на выдачу грантов на территории Азербайджана, документ о представлении финансовых отчетов в Министерство финансов со стороны зарубежных и местных НПО и их представительств и филиалов. Однако Министерство юстиции должно выяснить, были ли представлены в Минфин финансовые отчеты со стороны зарубежных и местных НПО и их представительств и филиалов. Также Минюст при выдаче уведомления не будет выяснять наличие информации о несоблюдении донором (реципиентом), являющимся резидентом Азербайджана, местного законодательства о легализации приобретенных преступным путем денег и другого имущества и в области предотвращения финансирования терроризма.

Впоследствии при наличии запроса на отзыв Минфина о финансово-экономической целесообразности предоставляемого, в том числе зарубежным донором, гранта процесс регистрации грантового соглашения начнется на следующий день после поступления отзыва в регистрирующий орган.

Кроме того, раньше в представленных на регистрацию в Минюст документах при обнаружении незначительных недостатков, процесс регистрации соглашения приостанавливался, и эти документы возвращались обратившемуся лицу для устранения этих недостатков в течение 5 рабочих дней. Теперь же этот срок продлен до 10 дней.

Наряду с этим, увеличилось число случаев, при которых Минюст может отказать в регистрации грантовых соглашений. Так, если выдаваемый иностранными донорами грант посчитают в финансово-экономическом плане нецелесообразным, или если будет отказано в предоставлении отзыва по финансово-экономической целесообразности гранта, грантовые соглашения не будут регистрироваться.

Также упразднена форма уведомления о регистрации соглашений о получении (выдаче) гранта.

Ялчин Алиев, Г.Р.