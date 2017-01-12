В 2016 году в Азербайджане было произведено более 22,6 млрд кВт/ч электроэнергии.

Как говорится в сообщении АО «Азерэнержи» (производитель электроэнергии в Азербайджане), в сравнении с 2015 годом выработка электроэнергии снизилась на 1,3%.

Так, в 2015 году в Азербайджане было произведено 22,9 млрд кВт/ч электроэнергии.

При этом в декабре 2016 года в стране было выработано 2,2 млрд кВт/ч электроэнергии против около 2,1 млрд кВт/ч в ноябре.

В 2016 году были продолжены плановые перетоки с соседними государствами – Россией, Грузией, Турцией и Ираном.

Отметим, что в 2015 году объем производства электроэнергии в Азербайджане снизился на 0,8%, а в 2014 году вырос на 5,6%.

Алена Салаева, Э.Т.