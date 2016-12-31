По прогнозам правительства Азербайджана, в 2017 году ожидается постепенное восстановление роста национальной экономики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении Центрального банка республики об основных направлениях денежно-кредитной политики страны в 2017 году.

В заявлении ЦБ отмечается, что состояние текущих операций в будущем году будет меняться в зависимости от цен на нефть, влияния гибкого курсового режима и макроэкономической политики, масштабов снижения импорта, а также реализации экспортного потенциала ненефтяного сектора.

Ожидается положительное воздействие принятых мер по защите местного производства и стимулирования экспорта на счет текущих операций. Однако остается низкой вероятность профицита, способного покрыть дефицит счета в случае недостаточно высокого повышения мировых цен на нефть.

Кроме того, указывается, что на баланс движения капитала и финансов платежного баланса повлияют крупные валютные обязательства по выплате внешнего долга и финансирование стратегических энергопроектов. Управление масштабного дефицита в платежном балансе по указанным причинам повлияет на макроэкономическую стабильность. В связи с этим предполагаются комплексные меры для ликвидации дефицита платежного баланса со стороны Совета финансовой стабильности.

Также будут предприняты меры по минимизации макроэкономических рисков путем нейтрализации давления на национальную валюту.

Дополнительной поддержкой уравновешиванию платежного баланса послужит применение вступивших в силу новых правил валютного режима.

В то же время планируются соответствующие меры для усиления соцзащиты: увеличение объемов и расширение адресной соцпомощи, меры по обеспечению занятости.

Талыб Бархудаев, И.А.