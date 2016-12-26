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Экономика

В Азербайджане на приватизацию выставят 60 объектов госимущества 26.12.2016 11:39

24 января 2017 года в Азербайджане будет проведен очередной аукцион по приватизации государственного имущества.

Как говорится в сообщении Госкомитета по вопросам имущества (ГКВИ) Азербайджана, на аукцион будет выставлено 60 объектов госимущества. Среди них - 20 акционерных обществ, 17 малых предприятий и объектов, 17 нежилых участков, а также 6 транспортных средств.

Выставляемые на приватизацию малые объекты госимущества расположены в Сабунчинском районе Баку, Сумгайыте, Гяндже, а также в Агсуинском, Дашкесанском, Лянкяранском и других районах Азербайджана. Некоторые объекты выставляются вместе с земельными участками.

Самыми дорогостоящими объектами являются шелкопрядильный завод в Загатале (567,5 тыс. манатов), магазин №22 в Сумгайыте (435 тыс. 714 манатов) и филиал завода холодильников «Чинар» в Шамкире (300 тыс.  манатов).

16 приватизируемых нежилых участков расположено в Баку, 1 – в Астаре.

В пресс-релизе ГКВИ отмечается, что акционерные общества, подлежащие приватизации, осуществляют деятельность в таких сферах, как строительство, ремонт, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, производство и пр. Среди них такие крупные предприятия, как Ağdaş Quşçuluq, Beyləqan Sənaye Kombinatı, Goranboy Aqrotexservis, Sabirabad Təmir-tikinti, Salyan broyler.

Дополнительная информация размещена на Приватизационном портале.

Алена Салаева, Ф.Б.

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