Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана обнародовал объем перечислений в госбюджет налогов и пошлин по состоянию на 24 декабря 2016 года.

Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ГТК, в период с января по 24 декабря 2016 года в госказну поступили средства в размере 2 млрд 229,66 млн манатов.

«Согласно прогнозу, в 2016 году поступления по линии ГТК в госбюджет должны были составить 1 млрд 810 млн манатов. Таким образом, на 24 декабря таможенные органы страны выполнили годовой прогноз по перечислениям в госбюджет на 123,19%», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в годовом исчислении объем перечислений в госказну по линии ГТК увеличился на 637,8 млн манатов, или на 40,1%.

Напомним, что в 2015 году по линии ГТК в госбюджет поступило 1 млрд 591 млн 907,43 тыс. манатов, что на 81 млн 148,39 тыс. манатов, или на 5,4% превысило показатель за 2014 год. В 2015 году прогноз по перечислениям в госказну (1 млрд 590 млн манатов) был выполнен на 100,12%.

В 2014 году по линии ГТК в госбюджет поступили средства в размере 1 млрд 510 млн 759,04 тыс. манатов, что на 9,2% превысило объем перечислений за 2013 год.

Алена Салаева, Ф.Б.