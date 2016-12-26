USD1.7622
EUR1.8438
RUB0.0289
Brent55.16
WTI53.02
Золото1 133.30
S&P 500 Index2 263.79
Nikkei 22519 416.57
Экономика

Таможенные органы Азербайджана на 40% увеличили перечисления в госбюджет 26.12.2016 11:07

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана обнародовал объем перечислений в госбюджет налогов и пошлин по состоянию на 24 декабря 2016 года.

Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте  ГТК, в период с января по 24 декабря 2016 года в госказну поступили средства в размере 2 млрд 229,66 млн манатов.

«Согласно прогнозу, в 2016 году поступления по линии ГТК в госбюджет должны были составить 1 млрд 810 млн манатов. Таким образом, на 24 декабря таможенные органы страны выполнили годовой прогноз по перечислениям в госбюджет на 123,19%», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в годовом исчислении объем перечислений в госказну по линии ГТК увеличился на 637,8 млн манатов, или на 40,1%.

Напомним, что в 2015 году по линии ГТК в госбюджет поступило 1 млрд 591 млн 907,43 тыс. манатов, что на 81 млн 148,39 тыс. манатов, или на 5,4% превысило показатель за 2014 год. В 2015 году прогноз по перечислениям в госказну (1 млрд 590 млн манатов) был выполнен на 100,12%.

В 2014 году по линии ГТК в госбюджет поступили средства в размере 1 млрд 510 млн 759,04 тыс. манатов, что на 9,2% превысило объем перечислений за 2013 год.

Алена Салаева, Ф.Б.

445количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Умер Джордж Майкл - ФОТО - ВИДЕООперация в районе авиакатастрофы Ту-154 будет продолжаться круглосуточно - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОВедущий солист хора Александрова избежал гибели благодаря рождению ребенкаСМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла45 лет исполнилось бы Владиславу Галкину - ФОТОВозможный взрыв: появилось видео вспышки в момент катастрофы российского Ту-154 над Черным морем – ВИДЕОИосиф Кобзон мог полететь в Сирию на разбившемся под Сочи Ту-154Турецкие СМИ распространили новые видеокадры момента убийства Ровшана Ленкоранского - ФОТО - ВИДЕОСкончался народный артист Агахан АбдуллаевЛужков рассказал о самочувствии - ОБНОВЛЕНО

НОВОЕ НА САЙТЕ

26 декабря14:27 Президент Азербайджана принял главу Республики Дагестан РФ - ФОТО14:19 Версия теракта на борту Ту-154 не получает развития, заявил Песков14:16 Прокурор потребовал пожизненного заключения для Талеха Багирова - ОБНОВЛЕНО13:56 «Дервиш» стал победителем первого круга чемпионата Азербайджана по баскетболу13:37 Продолжаются поиски пропавших нефтяников, новые подробности - ФОТО13:32 Минналогов о том, как будет облагаться НДС электронная торговля13:29 Глава Армении вылетел в Петербург с рабочим визитом13:25 Во вторник в Баку и на Абшероне без осадков, до +813:22 Голы «Интера» в первой половине сезона Премьер-лиги – ВИДЕО13:18 В Киеве прошла акция с требованием отставки Арсена Авакова13:14 Президент Азербайджана вручил орден «Гейдар Алиев» Народной артистке Зейнаб Ханларовой13:08 Последнее рождество Джорджа Майкла: песни, которые будут жить вечно – ФОТО – ВИДЕО12:49 В Нью-Йорке подстрелили популярного рэпера – ФОТО12:39 «Карабах» забил 11 голов спустя 12 лет12:35 Пакистан пригрозил Израилю ядерным оружием