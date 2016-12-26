Беларусь увеличила число разрешений для грузового транспорта из Азербайджана с 800 до 1,2 тыс.

Как передает БЕЛТА, соответствующее постановление Министерства транспорта и коммуникаций от 14 декабря 2016 года №35 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

В целом разрешения на проезд получат в будущем году перевозчики 45 стран.

«В 2017 году увеличится по сравнению с 2016-м число разрешений для грузового транспорта Азербайджана (с 800 до 1,2 тыс.), Кыргызстана (с 1 тыс. до 1,5 тыс.), Молдовы (с 7 тыс. до 7,5 тыс.), Монголии (с 250 до 350). Турецким перевозчиком будет выдано 3 тыс. разрешений. Уменьшится число разрешений для грузового транспорта Польши (с 142 тыс. до 20 тыс.)», - говорится в сообщении.

Постановление вступит в силу с 1 января 2017 года.

Алена Салаева, Ф.Б.