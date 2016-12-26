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Экономика

Обеспечение населения Азербайджана доступным жильем потребует инвестиций в размере 900 млн манатов 26.12.2016 17:56

До 2020 года за счет реализации приоритетных мероприятий в сфере обеспечения населения Азербайджана доступным жильем ВВП страны увеличится на 249 млн манатов. Кроме того, в строительном секторе будет создано около 10 тыс. новых рабочих мест.

Об этом говорится в опубликованной 26 декабря «Стратегической дорожной карте по обеспечению жильем по приемлемой цене в Азербайджанской Республике».

В документе отмечается, что прямое воздействие на ВВП от реализации приоритетных мероприятий составит 168 млн манатов, косвенное – 81 млн манатов.

«Прогнозируется, что данные мероприятия потребуют инвестиционных вливаний в размере 900 млн манатов. Данные средства планируется привлечь как от частных инвесторов, так и от государства», - указывается в «дорожной карте».

В числе приоритетных направлений – проектирование и реализация обеспечения населения доступным жильем, предоставление Государственному агентству жилищного строительства при Президенте Азербайджана полномочий, опирающихся на определенные стратегии и цели, реализация механизмов, создающих выгодные условия для функционирования рынка доступного жилья.

Напомним, что Госагентство жилищного строительства при Президенте Азербайджана создано Указом главы государства от 11 апреля 2016 года. Цель - обеспечение потребностей граждан страны в жилой площади, улучшение их жилищно-бытовых условий, обеспечение строительства в современном архитектурном стиле многоквартирных зданий, отвечающих экологическим требованиям и требованиям энергетической эффективности, а также усовершенствование в связи с этим государственного управления в сфере градостроения и строительства.

В подчинении агентства создано ООО MIDA, основной целью деятельности которого является предоставление разрешений на строительство многоквартирных жилых домов, обеспечение эффективного использования финансовых средств, выделяемых на строительство многоквартирных жилых домов.

Уставный капитал ООО MIDA определен на уровне 10 млн манатов.

16 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ в связи с вопросами деятельности Государственного агентства жилищного строительства при Президенте АР.

В документе утверждены правила льготного приобретения жилья, находящегося в распоряжении ООО MIDA. С целью льготного приобретения данного жилья на портале «Электронное правительство» с 1 мая 2017 года будет запущена система «Льготное жилье». Организацию данной системы осуществляет Государственное агентство по жилищному строительству, а обеспечение деятельности - MIDA.

Алена Салаева, Ф.Б.

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