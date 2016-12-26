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Экономика

Глава Минсвязи Ирана посетит с визитом Азербайджан 26.12.2016 15:34

26 декабря в Баку прибудет иранская делегация во главе с министром связи и информационных технологий Махмудом Ваези.

Как говорится в сообщении Министерства экономики Азербайджана, в рамках визита делегации в Баку пройдут 11-е заседание азербайджано-иранской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству и азербайджано-иранский бизнес-форум.

Кроме того, состоятся встречи с официальными лицами страны, в рамках которых будут обсуждены возможности расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах.  

Иранская делегация также посетит Нахчыванскую Автономную Республику, где проведет ряд встреч и примет участие в некоторых мероприятиях.

Визит завершится 29 декабря.

Алена Салаева, Ф.Б.

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