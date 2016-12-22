Предприятие бытовой химии Bello группы компаний Nurgun начало свою деятельность в 2005 году и с того времени завоевалo уважение населения страны благодаря ассортименту и качеству своей продукции.

В результате этого моющие средства Bello, производимые из соответствующего мировым стандартам сырья, удостоены номинации «Торговая марка 2016 года» со стороны престижного журнала Biznes Time.

Продукция предприятия, действующего под девизом «Высокое качество, Выгодная цена», отличается своим высоким качеством. Для желающих получить высокое качество за выгодную цену оптимальным вариантом является продукция Bello с богатым ассортиментом. На сегодняшний день Bello имеет богатую линейку продукции, среди которой наиболее популярны антибактериальное туалетное мыло, жидкое мыло, средство для мытья посуды, средство для очистки стеклянных и блестящих поверхностей, жидкий отбеливатель для белья, освежители воздуха, дезинфицирующий густой гель для раковин и ванн, гигиенический чистящий порошок для использования на кухне и в ванной комнате, жидкое средство для чистки кафельных покрытий, раковин, стеклянных и пластиковых поверхностей, ковров (универсальное чистящее средство), стиральный порошок, кондиционеры для белья, смягчающие текстуру и сохраняющие цвет белья, крем для чистки поверхностей, средства для удаления грязи и ржавчины.

Предприятие постоянно предпринимает новые шаги в направлении увеличения и обновления ассортимента продукции. Это не случайно, что моющие средства Bello удостоены награды «Стандарты высокого качества по продукции бытовой химии».

Продукция Bello, рыночная доля которой 5 лет назад составляла приблизительно 10%, сегодня, вдвойне увеличив этот показатель, достигла 20%. По статистическим данным на начало 2016 года, 70% рынка чистящих средств страны составляет продукция зарубежных производителей, 20% - продукция Bello. Эти цифры являются показателями растущего авторитета Bello, удовлетворенности покупателей ее продукцией.

По мнению экспертов, после девальвации маната, вследствие повышения цен на такие товары зарубежного производства, как жидкое мыло, средства для мытья посуды, стиральный порошок, значительно увеличился и продолжает увеличиваться спрос на менее дорогую продукцию Bello.

Благодаря перечисленным особенностям Bello с каждым днем увеличивает свою конкурентную способность.

Как заявили на предприятии, «наша продукция не только высокого качества, но и по выгодной цене. Благодаря этому динамика продаж нашей продукции прдолжает расти».

Компания уделяет особое внимание расширению ассортименту продукции, производству товаров, отвечающих растущим требованиям покупателей.

Новая продукция Bello - освежители воздуха Airf­resh - была представлена покупателям в ассортименте из 4-х разных ароматов. Новые освежители воздуха Airf­resh можно использовать у дома, в офисе, в салоне автомобиля и в любом месте, где хочется чувствовать приятный аромат. Освежители воздуха Airf­resh благодаря своему высокому качеству имеют стойки приятный запах. Такие ароматы Bel­lo Air Fresh, как «горные цветы», «цитрусовая свежесть», «летние фрукты» и «весенний дождь» вызывают у людей приятные чувства и создают позитивный настрой.

К примеру, Bel­lo Ov является гигиеническим чистящим средством, широко используемым на кухне и в ванной комнате. Основным преимуществом, отличающим порошкообразное средство Bel­lo Ov от других порошков, является отсутствие в его составе мрамора. Это препятствует возникновению царапин на поверхностях, предметах в кухне и ванной комнате, делает удобным использование Bel­lo Ov. Это универсальное чистящее средство одновременно чистит, придает блеск и уничтожает микробы.

Формирование за минувшие годы положительного имиджа Bello, достижение им расположения покупателей и получение больших наград за качественную продукцию свидетельствуют о том, что компания, являющаяся одной из ведущих в Азербайджане среди производителей местной продукции, на правильном пути. Уверены, что компания Bello, обеспечивающая своих покупателей продукцией высокого качества, о котором можно судить по используемым на предприятии современным технологиям и общественному мнению, будет радовать своих потребителей еще долгие годы.

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