В Азербайджане будет создано Агентство малого и среднего предпринимательства (МСП).

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в стратегической дорожной карте по производству потребительских товаров на уровне малого и среднего предпринимательства.

В документе отмечается, что для создания указанного агентства требуются инвестиции в размере 10 миллионов манатов.

Также в рамках стратегической дорожной карты на создание специальных промышленных зон и кластеров по МСП требуются инвестиции в размере 630 миллионов манатов, в целях расширения финансовых услуг для международных торговых операций субъектов МСП и поощрения зарубежных инвестиций – инвестиции в размере 3 миллионов манатов, для развития бизнес-инкубаторов и стартапных проектов, создания модельных учреждений – инвестиции на сумму 50 миллионов манатов.

Р.Д., И.А.