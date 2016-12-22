Определены стратегические цели, направленные на обеспечение максимального использования соответствующих возможностей и достижения стратегических целей, установленных в стратегической дорожной карте в связи с развитием малого и среднего предпринимательства (МСП) в Азербайджане.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в стратегической дорожной карте по поводу производства потребительских товаров на уровне малого и среднего предпринимательства.

В документе отмечается, что в целях повышения влияния МСП на ВВП Азербайджана в долгосрочной перспективе необходимо дальнейшее улучшение бизнес-среды и регулирующей базы в стране, для создания устойчивой сети субъектов МСП – обеспечение выгодного и эффективного выхода к ресурсам финансирования, для увеличения валютных запасов страны и обеспечения соответствия производимых в Азербайджане товаров с международными стандартами – интернационализация деятельности МСП и повышение возможностей выхода на зарубежные рынки.

Также в качестве основных целей указаны повышение предложения качественного продукта и услуг на региональных рынках при уделении особого внимания подготовке квалифицированной рабочей силы и способностям субъектов МСП, поощрение инноваций в целях укрепления конкурентоспособности субъектов МСП, а также усиление исследовательской деятельности в данной сфере.

В стратегической дорожной карте отмечается, что основная деятельность в этой сфере будет направлена на укрепление стимулирующего влияния финансовой и налоговой политики на основе усовершенствования законодательной базы в отношении субъектов МСП в Азербайджане, повышение доступности финансовых рынков, усиление технической и информационной базы, оптимальное расположение субъектов МСП по территории, защиту внутреннего рынка, развитие рыночных инфраструктур, применение принципа «одно окно» в получении необходимых документов, укрепление взаимной деятельности между субъектами данной сферы и др.

Для достижения установленных стратегических целей необходимы инвестиции в размере около 700 миллионов манатов, что приведет к созданию около 1260000 манатов добавленной стоимости и 34 240 новых рабочих мест в 2020 году.

Р.Д., И.А.