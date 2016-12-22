USD1.7575
EUR1.8300
RUB0.0287
Brent55.52
WTI53.49
Золото1 978.42
S&P 500 Index2 270.76
Nikkei 22519 434.11
Экономика

Для стратегических целей, связанных с малым и средним бизнесом, требуются инвестиции на сумму 700 млн манатов 22.12.2016 20:22

Определены стратегические цели, направленные на обеспечение максимального использования соответствующих возможностей и достижения стратегических целей, установленных в стратегической дорожной карте в связи с развитием малого и среднего предпринимательства (МСП) в Азербайджане.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в стратегической дорожной карте по поводу производства потребительских товаров на уровне малого и среднего предпринимательства.

В документе отмечается, что в целях повышения влияния МСП на ВВП Азербайджана в долгосрочной перспективе необходимо дальнейшее улучшение бизнес-среды и регулирующей базы в стране, для создания устойчивой сети субъектов МСП – обеспечение выгодного и эффективного выхода к ресурсам финансирования,  для увеличения валютных запасов страны и обеспечения соответствия производимых в Азербайджане товаров с международными стандартами – интернационализация деятельности МСП и повышение возможностей выхода на зарубежные рынки.

Также в качестве основных целей указаны повышение предложения качественного продукта и услуг на региональных рынках при уделении особого внимания подготовке квалифицированной рабочей силы и способностям субъектов МСП, поощрение инноваций в целях укрепления конкурентоспособности субъектов МСП, а также усиление исследовательской деятельности в данной сфере.

В стратегической дорожной карте отмечается, что основная деятельность в этой сфере будет направлена на укрепление стимулирующего влияния финансовой и налоговой политики на основе усовершенствования законодательной базы в отношении субъектов МСП в Азербайджане, повышение доступности финансовых рынков, усиление технической и информационной базы, оптимальное расположение субъектов МСП по территории, защиту внутреннего рынка, развитие рыночных инфраструктур, применение принципа «одно окно» в получении необходимых документов, укрепление взаимной деятельности между субъектами данной сферы и др.

Для достижения установленных стратегических целей необходимы инвестиции в размере около 700 миллионов манатов, что приведет к созданию около 1260000 манатов добавленной стоимости и 34 240 новых рабочих мест в 2020 году.

Р.Д., И.А.

111количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В ЮАР трех братьев растерзали во время изнасилования крокодилаПрезидент Германии протянул руку мусульманке в хиджабе – что сделала она? – ВИДЕОПоявилось видео взрыва у метро в Москве - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОЭрдоган объяснил, почему убийцу посла РФ ликвидировали на местеНезрин Мамедбейли: «Мы продали квартиру в городе и переехали в поселок, чтобы разместить больше животных…» - ФОТОЗверства, геи и мятеж. Самые эффектные снимки агентства Associated Press за 2016 год - ФОТОТяжелый апрель: молодой скульптор не дожил месяц до 22-х лет, отдав жизнь за Родину в Карабахе… - ФОТОВ Баку вынесен суровый приговор мужчине, убившему женщину – ФОТОВ Баку проститутки сдали в полицию сутенершу, заставлявшую их работать на износПрощание с убитым в Турции послом России - ФОТОРЕПОРТАЖ

НОВОЕ НА САЙТЕ

22 декабря21:13 Турция будет и далее отвечать на угрозы безопасности - Эрдоган20:57 В Азербайджане будет создано Агентство МСП20:46 Россия и Турция договорились о новых авиарейсах между странами20:39 Президенту Азербайджана продолжают поступать поздравления20:22 Для стратегических целей, связанных с малым и средним бизнесом, требуются инвестиции на сумму 700 млн манатов20:02 Бахрам Багирзаде рассказал о жестоком розыгрыше над Джавидом Имамвердиевым: К нему звонил весь город!19:40 Жизнь под толщей льда: удивительный подводный мир Антарктики – ВИДЕО19:31 АМОР вошел в Национальный подготовительный комитет по проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов - ФОТО19:17 В Азербайджане внесены изменения в лимиты льготного потребления газа и электричества19:14 Президент Украины поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения18:59 Тренерский комитет АФФА посетил «Сумгайыт»18:52 В Италии прошла выставка, посвященная архитектуре Азербайджана – ФОТО18:45 Опубликована стратегическая дорожная карта по производству потребтоваров на уровне малого и среднего бизнеса18:35 МФЛ и Papa John`s подписали договор о сотрудничестве18:28 Жонас Песалли: «У меня завершается контракт с «Нефтчи», но клуб предложил остаться»