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Xроника

Выделены средства на реконструкцию систем водоснабжения и канализации в Гахе 05.08.2017 21:15

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации города Гах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Гармоничное развитие регионов Азербайджанской Республики, обеспечение достойного уровня жизни населения являются одними из приоритетов осуществляемой в стране концепции социально-экономического развития. В результате успешной реализации государственных программ, принятых в этой области в последние годы, в соответствии с современными требованиями реконструирована инфраструктура снабжения питьевой водой и канализации регионов, достигнуты важные успехи в области бесперебойного обеспечения жителей питьевой водой.

В продолжение этих мер, как очередной этап проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации города Гах, реализуемого в целях улучшения услуг водоснабжения и канализационных услуг в городе, бесперебойного обеспечения населения питьевой водой, возникла необходимость в завершении отделочных работ в пяти водохранилищах объемом 2х500 кубометров, строительстве одного водохранилища объемом 2х500 кубометров, водораспределительной сети диаметрами 110-160 мм, протяженностью 14,4 км, канализационной сети диаметрами 200-500 мм, протяженностью 1,35 км и восстановлении асфальтового покрытия в 7722 квадратных метров, разрушенного в результате работ, проведенных на первом этапе.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях продолжения работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Гах постановляю:

1. Из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 Указа Президента Азербайджанской Республики «О применении Закона Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год» от 27 декабря 2016 года номер 1180, выделить Открытому акционерному обществу «Азерсу» 2,99 (два миллиона девятьсот девяносто тысяч) миллиона манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1-й настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

President.az

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