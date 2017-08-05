Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Алиабад-Муганлы-Фалдарлы-Гандах-Енгийан-Алиабад Загатальского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. В целях строительства автомобильной дороги Алиабад-Муганлы-Фалдарлы-Гандах-Енгийан-Алиабад, соединяющей 7 населенных пунктов с населением двадцать три тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог выделить Открытому акционерному обществу «Азеравтойол» 8,9 миллиона (восемь миллионов девятьсот тысяч) манатов.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1-й настоящего Распоряжения.

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

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