Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Балакен-Газбина-Ититала Балакенского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. В целях строительства автомобильной дороги Балакен-Газбина-Ититала, соединяющей 10 населенных пунктов с населением восемнадцать тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Открытому акционерному обществу «Азеравтойол» 3,0 (три) миллиона манатов.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1-й настоящего Распоряжения».

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