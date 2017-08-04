Под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе проходит Республиканское совещание – ФОТО

Под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева сегодня, 4 августа, в Гахе проходит Республиканское совещание, посвященное вопросам развития производства кокона, табака и фундука.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, глава государства открыл совещание вступительной речью.

Затем выступили глава Исполнительной власти Гахского района Муса Шекилиев, глава Исполнительной власти Шекинского района Эльхан Усубов, председатель правления ОАО Şəki İpək Низами Гарибов, глава Исполнительной власти Загатальского района Мубариз Ахмедзаде, глава Исполнительной власти Зардабского района Лютвели Бабаев, председатель Ассоциации производителей и экспортеров фундука Исмаил Оруджев, глава Исполнительной власти Физулинского района Алы Алыев, руководитель загатальского фермерского хозяйства Dağlar Тельман Хасратов и глава Исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев.

Президент Ильхам Алиев выступает на Республиканском совещании с заключительной речью.

Ялчин Алиев, Э.Т.