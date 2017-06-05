В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления от зарубежных коллег по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

В поздравительном послании Президента Республики Татарстан РФ Рустама Минниханова, текст которого размещен на официальном сайте Президента АР, говорится: «Мы по-братски рады успехам, достигнутым Азербайджаном в областях государственного строительства и социально-экономического развития, достижениям на международной арене, и на пути прогресса Вашей прекрасной страны желаем Вам новых больших побед».

Р.Минниханов выразил уверенность в том, что эффективное взаимодействие Татарстана и Азербайджана еще больше обогатит эти народы и откроет новые горизонты в российско-азербайджанском сотрудничестве.

Главу Азербайджанского государства поздравил также Президент Камеруна Пол Бийя, пожелавший народу Азербайджана благополучия.

Ялчин Алиев, Э.Т.