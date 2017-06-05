Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Указ «Об утверждении общего численного состава военнослужащих и работников Государственной пограничной службы».

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. Утвердить «Общий численный состав военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики».

2. Аннулировать 1-ю часть Указа Президента Азербайджанской Республики №60 от 26 декабря 2013 года «Об утверждении «Общего численного состава военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики».

3. Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из данного Указа», - говорится в документе, текст которого опубликован на официальном сайте Президента АР.

Ялчин Алиев, Э.Т.