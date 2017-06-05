Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев утвердил «Перечень должностей по высшим воинским званиям в Государственной пограничной службе Азербайджанской Республики».

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. Утвердить «Перечень должностей по высшим воинским званиям в Государственной пограничной службе Азербайджанской Республики».

2. Аннулировать 1-ю часть Распоряжения Президента Азербайджанской Республики №1356 от 17 августа 2015 года «Об утверждении «Перечня должностей по высшим воинским званиям в Государственной пограничной службе Азербайджанской Республики».

Ялчин Алиев, Э.Т.