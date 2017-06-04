Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в связи с терактом в Лондоне накануне.
Как сообщает официальный сайт Президента АР, в тексте соболезнования говорится следующее:
« Уважаемая госпожа Премьер-министр,
Глубоко потрясены известием о гибели и ранении людей в результате теракта, совершенного в Лондоне.
Это кровавое событие еще раз подтвердило, что терроризм является ужасным злом, необходимость и важность решительной и последовательной борьбы со всеми его проявлениями.
Разделяя Вашу скорбь в связи со случившейся трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнование Вам, семьям и близким погибших, всему народу Соединенного Королевства, желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим».
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