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Xроника

Президент Ирана поздравил Ильхама Алиева 03.06.2017 00:28

Президент Ирана Хасан Роухани поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю Ваше превосходительство, а также Ваше государство и народ с национальным праздником Азербайджана - 28 Мая - Днем Республики.

Двусторонний широкий потенциал наших стран, а также история, религия и общность культур двух народов открывают неоценимые возможности для дальнейшего расширения отношений сотрудничества во взаимных интересах наших государств.

Учитывая эти ценные возможности, выражаю уверенность в том, что, предприняв большие шаги, направленные на углубление отношений двух стран, мы оправдаем надежды на расширение сотрудничества.

Да ниспошлет Всевышний Аллах Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, а народу Азербайджана – прогресса и благосостояния».

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