Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении ряду работников водного хозяйства и мелиорации почетного звания «Заслуженный инженер».
Как сообщает официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:
«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За плодотворную деятельность в области водного хозяйства и мелиорации удостоить почетного звания «Заслуженный инженер» следующих лиц:
Дадашова Назира Мусанниф оглу
Имамалиева Хосрова Вели оглу
Гулиева Расима Кямиль оглу
Гурбанова Вагифа Агаяр оглу
Мансурова Ахлимана Джалил оглу
Расулова Ибрагима Асад оглу».
Талыб Бархудаев, Г.Р.