Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении ряду работников водного хозяйства и мелиорации почетного звания «Заслуженный инженер».

Как сообщает официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За плодотворную деятельность в области водного хозяйства и мелиорации удостоить почетного звания «Заслуженный инженер» следующих лиц:

Дадашова Назира Мусанниф оглу

Имамалиева Хосрова Вели оглу

Гулиева Расима Кямиль оглу

Гурбанова Вагифа Агаяр оглу

Мансурова Ахлимана Джалил оглу

Расулова Ибрагима Асад оглу».

Талыб Бархудаев, Г.Р.