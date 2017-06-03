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Xроника

Абдулрагиму Гаджиеву присуждена персональная Президентская пенсия 03.06.2017 17:00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Абдулрагиму Гаджиеву персональной Президентской пенсии.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики и в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики «Об учреждении персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики» от 11 июня 2002 года номер 715 постановляю:

1. За заслуги в развитии мелиорации и водного хозяйства Азербайджана предоставить Абдулрагиму Мовлуд оглу Гаджиеву персональную пенсию Президента Азербайджанской Республики.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

Талыб Бархудаев, Г.Р.

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