Султан Брунея Хаджи Хассанал Болкиах поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше превосходительство.

Рад передать Вам, Правительству и народу Азербайджана сердечные поздравления по случаю Дня Республики.

Высоко оцениваю дружбу между нашими странами и с нетерпением ожидаю дальнейшего укрепления сотрудничества.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья. Прошу принять самые добрые пожелания в священный месяц Рамазан».