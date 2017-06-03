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Xроника

Султан Брунея поздравил Президента Азербайджана 03.06.2017 03:19

Султан Брунея Хаджи Хассанал Болкиах поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше превосходительство.

Рад передать Вам, Правительству и народу Азербайджана сердечные поздравления по случаю Дня Республики.

Высоко оцениваю дружбу между нашими странами и с нетерпением ожидаю дальнейшего укрепления сотрудничества.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья. Прошу принять самые добрые пожелания в священный месяц Рамазан».

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