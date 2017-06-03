USD1.7021
EUR1.9097
RUB0.0302
Brent50.26
WTI47.95
Золото2 152.90
S&P 500 Index2 430.06
Nikkei 22520 223.07
Xроника

Рад видеть достижение Азербайджана - Президент Вьетнама 03.06.2017 01:47

Президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Для меня высокая честь от имени Вьетнамского государства и от себя лично передать Вашему превосходительству поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Рад видеть достижение Азербайджаном под Вашим руководством больших успехов в экономической сфере, повышение благосостояния Вашего народа и укрепление позиций Вашей страны на международной арене.

Укрепление дружественных отношений между нашими странами открывает обеим сторонам новые возможности сотрудничества в различных сферах. Уверен, что благодаря политической воле руководства обоих государств традиционные отношения сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом будут развиваться и еще более углубляться во всех областях, в частности, в торгово-экономической и инвестиционной сферах, на благо двух стран и внесут вклад в дело мира, стабильности и сотрудничества в мире и регионе.

Желаю Азербайджану прогресса, а народу Азербайджана – счастья.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и еще больших успехов на высшем государственном посту».

217количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Пярвин Абиева и Саида Султан в пух и прах разругались в прямом эфире «Maşın» шоу – ВИДЕОЧему нас учит история с изнасилованием 7-летнего мальчика в Баку?Новые подробности ДТП, в котором погибла 32-летняя учительница - ФОТО - ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОСафура Алиева вновь станет мамой – ФОТОСкончался карманник, избитый в бакинском автобусе – ВИДЕО«Культуру - в массы»: как маскоты Исламских игр подверглись «нападению» в центре Баку - ФОТОКак будут выглядеть самолеты новой авиакомпании Азербайджана? - ФОТОАзербайджан выразил протест компании Booking.comСалим Муслимов: «В Азербайджане было создано 1,6 млн рабочих мест»В Азербайджане Дорожной полиции запретили нести скрытое патрулирование

НОВОЕ НА САЙТЕ

3 июня02:38 В иранском городе Шираз прогремел мощный взрыв02:19 Состоялась церемония официального открытия административного здания Баку Медиа Центра - ФОТО02:04 Мэр Мехико призвал Трампа пересмотреть выход США из соглашения по климату01:47 Рад видеть достижение Азербайджана - Президент Вьетнама01:18 США прекращают выделять средства в «зеленый климатический фонд»00:47 Конгресс Перу принял документ в связи с 28 Мая - Днем Республики00:28 Президент Ирана поздравил Ильхама Алиева2 июня23:35 Трамп объяснил выход из соглашения по климату заботой об американцах23:19 Азербайджанская делегация примет участие в 106-й сессии Международной конференции труда22:52 На Санкт-Петербургском саммите новостных агентств мира обсуждались пути борьбы с ложными новостями - ФОТО21:55 Япония упростит визовый режим для граждан Грузии21:29 В Баку отметили 71-ю годовщину Дня Республики Италия21:11 В США двигатель самолета загорелся из-за попавшей в него птицы – ВИДЕО21:00 Женская сборная проведет селекционные сборы20:32 В Баку прошло мероприятие по созданию аудиокниг для детей с ограниченными возможностями зрения