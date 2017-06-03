Президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Для меня высокая честь от имени Вьетнамского государства и от себя лично передать Вашему превосходительству поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Рад видеть достижение Азербайджаном под Вашим руководством больших успехов в экономической сфере, повышение благосостояния Вашего народа и укрепление позиций Вашей страны на международной арене.

Укрепление дружественных отношений между нашими странами открывает обеим сторонам новые возможности сотрудничества в различных сферах. Уверен, что благодаря политической воле руководства обоих государств традиционные отношения сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом будут развиваться и еще более углубляться во всех областях, в частности, в торгово-экономической и инвестиционной сферах, на благо двух стран и внесут вклад в дело мира, стабильности и сотрудничества в мире и регионе.

Желаю Азербайджану прогресса, а народу Азербайджана – счастья.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и еще больших успехов на высшем государственном посту».