Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по случаю национального праздника – Дня Республики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше превосходительство господин Президент.

Передаю Вашему превосходительству и азербайджанскому народу сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Хочу заверить Вас в приверженности дальнейшему расширению и развитию дружественных отношений между Монголией и Азербайджаном в интересах наших народов.

Монголия осуществляет решительную деятельность на международном уровне в вопросе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и выдвинула инициативу создания в Улан-Баторе Международного мозгового центра этих стран. Уверен, что Азербайджан в ближайшем будущем присоединится к многосторонней договоренности о создании Международного мозгового центра, служащего защите прав и интересов развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, прошу принять самые добрые пожелания благополучия и развития дружественного народа Азербайджана».