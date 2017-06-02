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Xроника

Ильхам Алиев: «Нынешний уровень связей между Азербайджаном и Италией вызывает удовлетворение» 02.06.2017 01:13

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Италии Серджо Маттарелле.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Итальянской Республики - Дня Республики.

Нынешний уровень связей между Азербайджаном и Италией вызывает удовлетворение. Наши постоянно расширяющиеся политические, экономические и культурные связи, взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах являются ярким примером динамичного и всестороннего развития двусторонних отношений.

Уверен, что мы и дальше будем прилагать совместные усилия для укрепления наших дружеских отношений, успешного продолжения сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Италии – постоянного мира и благополучия».

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